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مرأة

بعد انخفاض الحرارة.. 5 نصائح من هاني الناظر لمواجهة البرد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
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رشا عوني
نصح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس السابق لمعهد البحوث، بعدم ارتداء أي ملابس من الصوف خلال الأيام المقبلة بعد انخفاض درجات الحرارة، خاصة للذين يعانون من جفاف الجلد والحكة.

وكتب هاني الناظر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" تشير خرائط الطقس الي انه من المتوقع ان تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وبشكل كبير ابتداءً من ظهر يوم الاثنين القادم وتشتد البرودة ليلا لهذا قد يتعرض كثيرون الفترة القادمة لجفاف الجلد والرغبة الشديدة في الحكة خاصة مناطق الذراعين والساقين والظهر وتزداد عند كبار السن".

وتابع الناظر :" انصح بضرورة عدم ارتداء اي ملابس صوف ملامسة مباشرة للجلد وخاصة الملابس الداخلية ويراعي ان تكون قطنا مائة في المائة ومن ناحية اخري انصح بترطيب الجلد مساء يوميا بكريم مرطب مثل JBC cream او Lipikar او Xemose او Atoderm او فازلين عادي وانا افضل الفازلين".

واستطرد هاني الناظر :" وفي حالة وجود حكة شديدة ممكن قرص telfast 180 او زيرتك او ليڤوهستام بعد العشاء واذكر حضراتكم بتناول المشروبات الدافئة المختلفة".
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