مواصلة العطاء.. حب الوطن يسلم الجواكت المدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس شبرا

يواصل إئتلاف حب الوطن، عطاءه الخدمي التنموي المتميز، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" و ينجح اليوم السبت في تنظيم الفاعلية الأولى، لتوزيع الجواكت المدرسية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدارس شبرا، بالإدارة التعليمية بشمال القاهرة.



يأتي ذلك بتنسيق وتنفيذ بدور جمال مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية بائتلاف حب الوطن، فيفيان شاكر مسؤول الخدمات الاجتماعية بالائتلاف، والأستاذ ثروت رشاد نقيب المعلمين بشمال القاهرة، رنا ذهدى عضو فريق عمل ائتلاف حب الوطن المتميز.



جاء ذلك بالتعاون بين ائتلاف حب الوطن بقيادة الدكتور مجدي علام، و نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب.



وكان ائتلاف حب الوطن، قد نجح في قيادة العمل الخدمي التنموي بمصر، و إنجاز العديد من الفعاليات والأنشطة خلال عام 2019، و التي استطاع من خلالها التلاحم مع المواطن المصري، عبر ما تم تقديمه من خدمات، والتفاعل النشط مع المبادرات الرئاسية في مجالات عدة، يأتي في مقدمتها " الصحة، الشباب و الرياضه، التعليم، الزراعة، البيئة، الثقافة"



قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إننا تمكنا في ائتلاف حب الوطن، من جعل 2019، عاما مليئا بالعطاء والإنجازات في كثير من القطاعات، قدر الإمكان، بمناسبة أننا قاربنا على انتهاء العام، و على مشارف عام جديد، نوضح ماتم من انجاز، متابعا، أن ائتلاف حب الوطن، إضافة لما سبق، نجح في التفاعل الجاد مع مبادارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و يأتي في مقدمتها مبادرة حياة كريمة، زراعة المليون ونصف المليون شجرة مثمرة، 100 مليون صحه، القوافل الطبية.