مصادر: هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري

أكدت مصادر حكومية أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعيين الدكتور هاني محمود مستشار للإصلاح الإداري .





ومن الجدير بالذكر أن الدكتور هاني محمود كان وزيرا الدولة للتنمية الإدارية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي منذ 22 يوليو 2013 حتى 24 فبراير 2014 ، كما أنه كان وزيرا للاتصالات 2 أغسطس 2012 – مايو 2013.





والدكتور هاني من مواليد يونيو 1958 حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة الإسكندرية عام 1981.





وكان قد أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و 41، و57، و75 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.





كما ينص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين (5) و( 8 ) من هذا القرار.