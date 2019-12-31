كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور

احتفلت نيوزيلندا وأستراليا ببداية العام الميلادي الجديد 2020، في حين كانت دولة "ساموا"، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، أول دولة تحتفل بالعام الجديد في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت "جرينتش"، وتلتها نيوزيلندا وأستراليا.



وتقام في نيوزيلندا بهذه المناسبة احتفالات مبهرة في جميع أنحاء البلاد، وشهدت المدن الكبرى إقامة استعراضات وعروض للألعاب النارية، والتي تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين لمشاهدتها والاستمتاع بها.



وبالنسبة لأستراليا، فقد بدأت احتفالات العام الجديد بعروض مدهشة للألعاب النارية في مدينة "سيدني"، وجاء ذلك على الرغم من المطالبات بإلغاء هذا الحدث بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد.



وتداولت مواقع إخبارية عالمية عديدة لقطات مصورة ترصد حالة البهجة مع بداية الاحتفالات بالعام الجديد 2020.





