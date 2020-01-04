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رياضة

المقاولون يختتم تدريباته لمواجهة المقاصة لاستعادة صدارة الدوري

السبت 04/يناير/2020 - 01:25 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب
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محمد رشاد
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، استعداداته، اليوم السبت، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لمواجهة مصر المقاصة في افتتاح منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان في تمام الثانية والنصف عصر غدًا الأحد،ويسعى عماد النحاس لرفع مستوى أداء المقاولون في المباريات المقبلة، حيث أكد مدرب ذئاب الجبل أن فريقه لم يكن الأفضل خلال مباراة الاتحاد التي انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف، ولكنه يسعى خلال المباريات المتبقية في الاهتمام برفع الأداء بنفس قدر اهتمامه بحصد الثلاث نقاط.

وكان مصر المقاصة قد خسر في مباراة الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة أمام النادي الأهلي بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيد أبناء الفيوم عند النقطة 9 في المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة وخسارة 6 لقاءات أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 27 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر خاض 9 مباريات فقط فيما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة حتى الآن.

وفاز المقاولون العرب بقيادة النحاس، في 8 مباريات جاءت على حساب طلائع الجيش، الانتاج الحربي، الاسماعيلي، المصري، حرس الحدود، الاتحاد السكندري، أسوان، الجونة، فيما تلقى ذئاب الجبل هزيمتين أمام الزمالك بنتيجة 2/1 وأمام وادي دجلة بنتيجة 1/0، وتعادل المقاولون في مباراة واحدة أمام سموحة بنتيجة 2/2.

ويمتلك المقاولون العرب ثاني أقوى خط دفاع في الدوري العام حتى الآن بعد النادي الأهلي، حيث لم تستقبل شباك المقاولون سوى 6 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفًا.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتي محمد سمير مدافع الفريق في المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.
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