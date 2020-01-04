دكان الفرحة.. صندوق تحيا مصر يسلم 50 فتاة تجهيزات الزواج بالمنيا..صور

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم السبت 50 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج، وذلك ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، التي ينظمها صندوق تحيا مصر، في احتفالية كبري غمرتها أجواء الفرحة والسعادة ، بمسرح ديوان عام المحافظة .





جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ، شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، محمد مختار مدير الاتصال المؤسسي بالصندوق ، أحمد خيري مدير ادارة التشغيل ، هشام خليفه مدير برنامج الدعم الاجتماعي بالصندوق.





أكد المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة ، والتي اطلقها صندوق تحيا مصر، تأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة الأسرة المصرية والمحافظة على كيانها وتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهلها .





هنأ المحافظ جميع الفتيات بالزواج السعيد ، معربا عن خالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والامان ، وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر ، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات ، وخاصة في محافظة المنيا ، منها مبادرة "نور حياة " "واطفال بلا مأوي" والعمل على استهداف جميع الفئات، وتوفير الدعم اللازم للمستهدفين من الأكثر احتياجا، مؤكدًا علي دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة، وتحقيق الأهداف المرجوة.





من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن الهدف من مبادرة دكان الفرحة يأتي حفاظا علي كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن





أضاف :تجهيز الفتيات إحدى حملات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق أبريل الماضي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة فضلا عن تجهيز ٥٠٠ فتاة ضمن المرحلة الاولي من تنفيذ المبادرة.





وأوضح عبد الفتاح أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها علي الطلاب ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة ليختار منها كل طالب ٣ قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية ابناء السجينات





وأشار إلى أنه تم توزيع نحو 107 الاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الاسكندرية والمنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس بالإضافة إلي عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والاقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الاولي بالرعاية فضلا عن تسليم ١٠٠ فتاة تجهيزات الزواج





وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل .





ولفت القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر الى ان اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاه من عدمه وجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة سن الفتاة وعدد أفراد الأسرة.



