الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسرار عمل الكشري المصري في المنزل .. بنفس طعم المحلات

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل
طريقة عمل الكشري المصري في المنزل
آية التيجي

يعد الكشري المصري من أشهر الأكلات الشعبية التي يعشقها المصريون، ويتميز بمذاقه المميز وتنوع مكوناته بين الأرز والمكرونة والعدس والحمص مع الصلصة الحارة والدقة، ما يجعله وجبة متكاملة وغنية بالعناصر الغذائية.

وقدم الشيف حسن طريقة تحضير الكشري المصري في المنزل بخطوات سهلة، مع مجموعة من الأسرار التي تمنح الكشري نفس طعم المحلات، مثل استخدام زيت البصل في الطهي ونقع العدس والحمص قبل التحضير.

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل

مكونات الكشري المصري:
مكونات البصل المقرمش:
3 حبات بصل مقطعة شرائح رفيعة
ملعقة كبيرة دقيق
زيت غزير للقلي
مكونات العدس والحمص:
كوب عدس بجبة
كوب حمص منقوع
ملح
كمون
ماء للسلق
مكونات الأرز بالشعيرية:
2 كوب أرز مصري
نصف كوب شعرية
2 ملعقة زيت (يفضل زيت البصل)
ملح
ماء مغلي
مكونات المكرونة:
مكرونة إسباجتي
مكرونة صغيرة
ماء
ملح
ملعقة زيت
مكونات صلصة الكشري:
2 ملعقة زيت
5 فصوص ثوم مفروم
2 ملعقة خل
عصير طماطم
ملعقة صلصة طماطم
ملح
كمون
كزبرة ناشفة
فلفل أسود
رشة سكر
مكونات دقة الكشري:
ثوم مفروم
خل
عصير ليمون
كمون
كزبرة ناشفة

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل

طريقة عمل الكشري المصري خطوة بخطوة:
ـ تحضير البصل المقرمش
يتم تقطيع البصل إلى شرائح رفيعة، ثم تقليبه في الدقيق قبل قليه في زيت ساخن حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.
ـ سلق العدس والحمص
يسلق العدس والحمص بعد نقعهما في ماء مغلي مع الكمون والملح حتى ينضجا تمامًا.

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل

ـ تحضير الأرز بالشعيرية
يتم تحمير الشعيرية في زيت البصل، ثم يضاف الأرز والماء المغلي والملح، ويترك حتى ينضج.
ـ لسلق المكرونة: تسلق المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه الملح والزيت، ثم تصفى جيدًا.
ـ تحضير صلصة الكشري: يشوح الثوم في زيت البصل، ثم يضاف الخل وعصير الطماطم والصلصة والتوابل، وتترك الصلصة حتى تتكثف.

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل

طريقة تقديم الكشري

ويوضع الأرز في الطبق، ثم المكرونة، ثم العدس، ويزين بالحمص والبصل المقرمش، وتقدم الصلصة والدقة حسب الرغبة.

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل

أسرار نجاح الكشري مثل المطاعم

للحصول على أفضل نتيجة ينصح بـ:
ـ نقع الحمص ليلة كاملة
ـ استخدام زيت قلي البصل في الطهي
ـ عدم الإفراط في سلق المكرونة
ـ إضافة رشة سكر للصلصة لضبط الطعم
ـ تحمير الشعيرية جيدًا لإعطاء نكهة مميزة

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل

القيمة الغذائية للكشري

ويحتوي الكشري على:
ـ بروتين نباتي من العدس والحمص
ـ كربوهيدرات تمنح الطاقة
ـ ألياف تساعد على الهضم
ـ معادن مثل الحديد والمغنيسيوم

