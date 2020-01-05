روما يسعى لمواصلة انتفاضته في الدوري الإيطالي على حساب تورينو

يستضيف فريق روما نظيره تورينو، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ريع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق روما لمواصلة انتفاضته بالدوري الإيطالي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد سحق فيورنتينا بنتيجة 4 -1، في الجولة الماضية.



على الجانب الآخر يطمح فريق تورينو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب، للابتعاد كثيرا عن مراكز الهبوط.



ويحتل فريق روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق تورينو في المركز العاشر بـ 21 نقطة.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي بريشيا مع لاتسيو، سبال مع هيلاس فيرونا جنوى مع ساسولو.



