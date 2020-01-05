بسبب توترات منطقة الشرق الأوسط.. البورصة تخسر 28 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع كبير لمؤشرات البورصة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.6 مليون ورقة مالية بقيمة 552.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لـ 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 5.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.74%.



ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 38.8 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 32.7 جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب، والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالى.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 15393 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 4948 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 1332 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.