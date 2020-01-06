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فن

المصري رامي يوسف يتوج بجائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي في جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:20 ص
المصري رامي يوسف
المصري رامي يوسف
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شروق ابراهيم
توج المصري رامي يوسف بجائزة افضل ممثل عن مسلسله الكوميدي ramy في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

ولد رامي يوسف لابوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الامريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي.

- مسلم الديانة يبلغ من العمر ٢٨ عاما فهو من مواليد ٢٦ مارس ١٩٩١.

- درس الاقتصاد والعلوم سياسية في احد الجامعات الأمريكية.

- اتجه للتمثيل خلال دراسته الجامعية وقدم سكتشات كوميدية.

- عندما بلغ العشرين من عمره سافر الى هوليوود لدراسة التمثيل.
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