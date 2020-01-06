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فن

الله اكبر من هوليوود .. أول كلمة للمصري رامي يوسف بعد تتويجه بجائزة جولدن جلوب..فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:58 ص
رامي يوسف
رامي يوسف
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شروق ابراهيم
أعرب الممثل المصري رامي يوسف عن سعادته بتتويجه بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسله الست كوم Rami خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

وكانت أول كلمة تلفظ بها رامي يوسف بعد فوزه "الله اكبر" من على خشبة مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.

جدير بالذكر أن رامي يوسف ولد لأبوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي.

- مسلم الديانة يبلغ من العمر ٢٨ عاما فهو من مواليد ٢٦ مارس ١٩٩١.

- درس الاقتصاد والعلوم سياسية في إحدى الجامعات الأمريكية.

- اتجه للتمثيل خلال دراسته الجامعية وقدم سكتشات كوميدية.

- عندما بلغ العشرين من عمره سافر الى هوليوود لدراسة التمثيل.
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