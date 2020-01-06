فيديوجراف| ليليث.. هل تزوج آدم قبل حواء؟





علقعضو هيئة كبار العلماء على ما يقال حول أن-عليه السلام- كانت له زوجة من الأرض خلقت مثل خلق آدم من الطين، كان اسمها، كانت-عليه السلام.وأشار إلى أن الأسطورة تقول أيضًا أن الله تعالى عندما علم بحزن- على، خلق له زوجة من ضلعه هي أُمنا