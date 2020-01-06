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فيديوجراف| ليليث.. هل تزوج آدم قبل حواء؟

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:00 م
فيديوجراف
علق الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء على ما يقال حول أن سيدنا آدم -عليه السلام- كانت له زوجة من الأرض خلقت مثل خلق آدم من الطين، كان اسمها «ليليث»، كانت زوجة سيدنا آدم -عليه السلام.

وأشار إلى أن الأسطورة تقول أيضًا أن الله تعالى عندما علم بحزن آدم -عليه السلام- على زوجته، خلق له زوجة من ضلعه هي أُمنا حواء -عليها السلام.


ولمزيد من التفاصيل حول حقيقة قصة ليليث زوجة سيدنا آدم -عليه السلام- تابعوا الفيديوجراف التالى.
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