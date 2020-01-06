فيديوجراف| ليليث.. هل تزوج آدم قبل حواء؟

علق الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء على ما يقال حول أن سيدنا آدم -عليه السلام- كانت له زوجة من الأرض خلقت مثل خلق آدم من الطين، كان اسمها «ليليث»، كانت زوجة سيدنا آدم -عليه السلام.
وأشار إلى أن الأسطورة تقول أيضًا أن الله تعالى عندما علم بحزن آدم -عليه السلام- على زوجته، خلق له زوجة من ضلعه هي أُمنا حواء -عليها السلام.
ولمزيد من التفاصيل حول حقيقة قصة ليليث زوجة سيدنا آدم -عليه السلام- تابعوا الفيديوجراف التالى.
وأشار إلى أن الأسطورة تقول أيضًا أن الله تعالى عندما علم بحزن آدم -عليه السلام- على زوجته، خلق له زوجة من ضلعه هي أُمنا حواء -عليها السلام.
ولمزيد من التفاصيل حول حقيقة قصة ليليث زوجة سيدنا آدم -عليه السلام- تابعوا الفيديوجراف التالى.