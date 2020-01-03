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فيديو جراف

فيديوجراف | رحيل مذيعة العربية وهذه لحظاتها الأخيرة

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:01 ص
نجوى قاسم
نجوى قاسم
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فيديوجراف
وفاة الإعلامية نجوى قاسم كانت بمثابة الصدمة لزملائها بقناة العربية ولمتابعي فقراتها على قناة العربية، حيث إن غيابها عن الحياة كان مفاجئا.

الإعلامية نجوى قاسم، كانت تعاني من بعض المشاكل الصحية في الفترة الأخيرة، إلا أنها لم تمنعها عن العمل الذي كانت تعشقه.

من خلال الفيديو جراف التالي تعرف على تفاصيل وفاة نجوى قاسم وما هي آخر كلماتها ولحظاتها الأخيرة قبل وفاتها وحيدة في منزلها.
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