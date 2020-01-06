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فيديو جراف

فيديوجراف| طائر حذر منه النبي وراء انتشار حرائق أستراليا

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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إسلام عبد الهادي
حرائق استراليا باتت أزمة حقيقية خرجت عن السيطرة، خاصة بعد اتساع رقعة الحرائق على مستوى استراليا واقترابها من العاصمة سيدني.

استراليا تكافح النيران على مدار عدة أشهر، في محاولة لإنقاذ البيئة الطبيعية للغابات إلى جانب إنقاذ الحيوانات التي تعيش فيها، وحماية المواطنين.

سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة ناتجة عن النيران المستعرة، ساهمت في زيادة الحرائق وخروجها عن السيطرة بشكل شبه كامل.

لكن دراسة حديثة كشفت مفاجأة شكلت صدمة كبيرة، حيث تبين وجود طائر يطلق عليه طائر النار أو المعروف بالحدأة يقف وراء انتشار الحرائق في الغابات، خاصة بعدما تبين تعمد الطائر لنشر تلك النيران.

الغريب أن هذا الطائرة ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث :"خمس فواسق يقتلن في الحِل والحَرم : الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا ) وفي رواية ( الحدأة ).

من خلال الفيديوجراف تعرف على قصة طيور النار، ودورها في نشر حرائق استراليا، والسر وراء تصرفها الغريب.
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