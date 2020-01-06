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حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بـ 15 مايو

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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رامى المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم "أحمد .م" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بسرقة منقولات من أحد المواطنين عن طريق الإكراه باستخدام سلاح أبيض بمنطقة 15 مايو.

وأسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة 15 مايو محافظة القاهرة سرق المنقولات المملوكة للمجنى عليه محمد مصطفى وكان ذلك عن طريق الإكراه بأن استوقفه وآخر بالطريق العام حال إحرازهم سلاح أبيض وطلبوا منه المنقولات خاصته، مما بث الرعب في نفسه وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الإكراه بالاستيلاء على المنقولات خاصته.

كما شرع المتهم في سرقة سيارة والمملوكة للمجنى عليه محمد رشاد وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجنى عليه محمد مصطفى بأن استوقفه بالطريق العام حال إحرازهم سلاح أبيض وطلبوا منه التنحى عنها جانبا مما بث الرعب إلا أنه أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به إلا وهو ضبطهم والجريمة متلبسين بها، كما أحرزوا وحازوا سلاحا أبيض بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.
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