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رياضة

كريستيانو رونالدو يحقق 5 أرقام ويضيف كالياري لضحاياه عقب هاتريك اليوم

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:12 م
الدولي البرتغالي
الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو
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محمد رشاد
حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الايطالي العديد من الأرقام، بعد تسجيله ثلاثية (هاتريك) في مباراة يوفنتوس وكالياري، التي انتهت منذ قليل في الدوري الإيطالي.

كريستيانو قاد يوفنتوس للفوز في افتتاح 2020 برباعية بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا لزميله الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

كريستيانو على طريقته الخاصة قرر أن يبدأ عام 2020، بشكل مميز وإليكم الأرقام التى حققها بعد تسجيله هاتريك اليوم .

1-الهاتريك الذي سجله رونالدو في مرمى كالياري، هو رقم 56 في مسيرته، ليصبح أكثر من سجل هاتريك في التاريخ.

2- أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في كل الأعوام التقويمية منذ 2003 حتى 2020.

3- لأول مرة منذ أن انتقل إلى يوفنتوس، يسجل كريستيانو في خمس مباريات متتالية بالدوري الإيطالي (ساسولو، لاتسيو، أودينيزي، سامبدوريا، كالياري).

4- سجل رونالدو الهاتريك رقم 36 ببطولات الدوري فقط، الإنجليزي والإسباني والإيطالي، مع مانشستر يونايتد وريال مدريد وأخيرًا في يوفنتوس.

5- سجل كريستيانو أمام جميع الفرق التي لعب أمامها في الدوري الإيطالي بعد أن زار مرمى كالياري التي استعصت عليه الموسم الماضي.
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