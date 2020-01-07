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رياضة

بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن جوائز الأفضل في إفريقيا لحظة بلحظة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:36 م
حسام الحارتي
انتهت أحداث فعاليات حفل الاتحاد الإفريقي لاختيار الأفضل لعام 2019 داخل القارة وذلك ضمن الاحتفال الهائل الذي اقيم على الأراضي المصرية بمدينة الغردقة بسهل حشيش.

ويقدم لكم موقع صدى البلد كافة ما تريد معرفته عن جوائز حفل الافضل في افريقيا لعام 2019، والذي نال اعجاب الجميع .

رسميًا .. رئيس نادي مازيمبي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019



توج مويس كاتومبي تشابوي رئيس نادي مازيمبي بالجائزة الأفضل إفريقيا لناديه خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة الغردقة.

رغم استقالته.. هاني أبو ريدة يتسلم جائزة أفضل اتحاد كرة في أفريقيا عام 2019


حصد المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، جائزة أفضل رئيس اتحاد كرة قدم أهلي داخل قارة إفريقيا، وتسلم جائزته خلال حفل جوائز الأفضل داخل قارة إفريقيا، والمقام في سهل حشيش في الغردقة.


رسميًا .. الاتحاد المصري لكرة القدم يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019


توج الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في القارة السمراء لعام 2019، التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على هامش جوائز الأفضل في إفريقيا.

رسميا.. ديزيريه إليس أفضل مدرب لفريق نسائي في إفريقيا لعام 2019

فازت ديزيريه إليس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا للسيدات، بلقب أفضل مدرب لفرق السيدات في قارة إفريقيا لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

رسميا .. رياض محرز يحصل على جائزة أفضل هدف في أفريقيا لعام 2019


حصد نجم الجزائر رياض محرز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا عن هدفه في شباك نيجيريا بنصف نهائي أمم إفريقيا الماضية وذلك على هامش الحفل التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"

رسميا .. منتخب الكاميرون النسائي يتوج بالأفضل في إفريقيا لعام 2019



توج منتخب الكاميرون للسيدات بجائزة أفضل منتخب نسائي في عام 2019 بقارة إفريقيا، والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"


رسميا.. المغربي أشرف حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2019


توج المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل لاعب شاب والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ساديو ماني.. من أكاديمية محلية بالسنغال للتتويج بأفضل لاعب أفريقي 2019


توج السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي بأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بعد منافسة قوية مع زميله بالفريق الدولي المصري محمد صلاح ، والجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ميدو يختفي عن حفل الأفضل في إفريقيا و يحرج صامويل إيتو بهذه الطريقة .. فيديو

في لقطة طريفة اختفاء أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق عن حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتتويج الأفضل في أفريقيا لعام "2019"، على الرغم من تواجده .

رسميا .. توشولا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2019


توجت النيجيرية أسيست توشولا بجائزة لاعبة في القارة السمراء لعام 2019،خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة الغردقة.

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