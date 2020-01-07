بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن جوائز الأفضل في إفريقيا لحظة بلحظة





رسميا .. توشولا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2019





توجت النيجيرية أسيست توشولا بجائزة لاعبة في القارة السمراء لعام 2019،خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة الغردقة.





في لقطة طريفة اختفاء أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق عن حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتتويج الأفضل في أفريقيا لعام "2019"، على الرغم من تواجده .توجت النيجيرية أسيست توشولا بجائزة لاعبة في القارة السمراء لعام 2019،خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة الغردقة.

انتهت أحداث فعاليات حفل الاتحاد الإفريقي لاختيار الأفضل لعام 2019 داخل القارة وذلك ضمن الاحتفال الهائل الذي اقيم على الأراضي المصرية بمدينة الغردقة بسهل حشيش.ويقدم لكم موقع صدى البلد كافة ما تريد معرفته عن جوائز حفل الافضل في افريقيا لعام 2019، والذي نال اعجاب الجميع .توج مويس كاتومبي تشابوي رئيس نادي مازيمبي بالجائزة الأفضل إفريقيا لناديه خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة الغردقة.حصد المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، جائزة أفضل رئيس اتحاد كرة قدم أهلي داخل قارة إفريقيا، وتسلم جائزته خلال حفل جوائز الأفضل داخل قارة إفريقيا، والمقام في سهل حشيش في الغردقة.توج الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في القارة السمراء لعام 2019، التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على هامش جوائز الأفضل في إفريقيا.