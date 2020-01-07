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رياضة

رسميا.. المغربي أشرف حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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أحمد هاني
توج المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل لاعب شاب والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتولى النجم الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.


وحقق المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الجائزة بعد منافسه مع والنيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني، ومواطنه فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي

ويتم نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة على الهواء بواسطة أكثر من 150 قناة عالمية، ويتابع الحفل الآن نحو 1.2 مليار شخص حول العالم، وسط حالة من المتابعة من قبل عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم.

وجاءت باقي الجوائز التي تم الإعلان عنها اليوم هي أفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادي وأفضل فريق وأفضل منتخب.
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