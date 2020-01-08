رمضان صبحي يحدد موعد عودته من الإصابة بالنادي الأهلي

فجر رمضان صبحي، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مفاجأة حول موعد عودته للتدريبات الجماعية والمباريات عقب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.



وقال رمضان صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية: "أخوض برنامجي التأهيلي منذ قرابة الـ3 أسابيع، والأمور تسير بشكل جيد.. يتبقى لي أسبوعان لكي أعود للتدريبات بشكل طبيعي".



وتابع رمضان صبحي: "استفدت كثيرا من الاحتراف في سن مبكرة.. أطمح لتكرار تجربتي الاحترافية، لكنني أركز هذا الموسم مع الأهلي".



وأضاف: "طموحي في 2020 لا سقف له، أتمنى حصد كل البطولات مع الأهلي، في العام الجديد.. ننافس على كل بطولة نشارك فيها، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".



ويلعب رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي، معارا لمدة موسم، قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.