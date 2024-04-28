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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تهدد الغرب برد قاس حال المساس بأصولها

علم روسيا
علم روسيا

هدد مسؤولان روسيان الغرب اليوم الأحد برد "قاس" في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، متعهدين بأن يواجه الغرب تحديات قانونية "لا نهاية لها" وإجراءات مماثلة.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لن تتنازل مطلقا عن الأراضي التي سيطرت عليها من أوكرانيا مقابل إعادة الأصول المجمدة.

كما أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الغرب لا يزال لديه في روسيا الكثير من الأموال التي يمكن استهدافها بإجراءات مضادة من موسكو.

 

وأكد بيسكوف  في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.

ولفت "إذا حدث هذا (مصادرة الأصول الروسية)، فسيكون ذلك بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

 

وأضاف "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. سيستغرق الأمر عقودا، إن لم يكن أكثر، للتعافي".

وقال بيسكوف، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا. حسنا، أولا، بالطبع، هناك أموال غربية هنا. لدينا أموال غربية من هياكل مختلفة. الآن ليس الوقت المناسب للحديث".

وأشار إلى أنه في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب، فإن روسيا ستدافع عن مصالحها إلى ما لا نهاية، بما في ذلك في المحاكم.

 

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الذعر يتزايد في الجانب الأوكراني على الجبهات، ومن المهم بالنسبة لروسيا ألا تتوقف وتدعم هذه الديناميكية.

الغرب روسيا الاصول الروسية الأصول الروسية المجمدة

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