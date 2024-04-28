محافظ الدقهلية يناقش مقترحات تنفيذ منظومة الجمع السكني للقمامة

التقى الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بالدكتور أيمن محرم العضو المنتدب رئيس مجلس ادارة شركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات والوفد المرافق له.

وضم الوفد كلا من محمد رزانه مدير العمليات والمهندس عصام رمضان مدير المركبات ، مرقص ابراهيم المدير المالي ، المهندس احمد زكريا مدير التخطيط والمتابعة محمد حسن نائب مدير العمليات بالشركة، وحضر اللقاء فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية، ومحمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية ومديري الادارات الفرعية بالادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مقترحات الشركة لتنفيذ منظومة الجمع السكني للقمامة من المنبع من اسفل العمارات وكنس الشوارع وفق إجراءات وآليات وفقا لتعاقد يتم إبرامه مع المحافظة فى هذا الشأن.

واستمع "مختار" الي شرح مفصل عن امكانيات وقدرات الشركة في كافة جوانب العمل لتقديم الخدمات لمراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على ضرورة أن يتم تقديم الخدمة على أعلى مستوى للمواطنين في حال الاستعانة بالشركة بمحافظة الدقهلية.

واوضح مسئولى الشركة ان الشركة تقدم خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والأسواق والتجمعات الصناعية داخل المناطق السكنية ونقلها الى المحطات الوسيطة، وكذا خدمة الكنس اليدوى والالتقاط ، والكنس الآلى وغسيل الشوارع وغيرها من الخدمات البيئية وخدمات النظافة العامة.

وتناول المحافظ خلال اللقاء جهود المحافظة فى مجال خدمات النظافة، خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الجمع من المنبع هو الحل النهائي لمشكلات تراكمات القمامة.

وكلف أعضاء الجهاز التنفيذي المختصين بالادارات المعنية بديوان المحافظة بمتابعة الاعداد الجيد للدراسات المختلفة المطلوبة في هذا الشأن وفقا لطبيعة كل بند من بنود منظومة نقل المخلفات مع ممثلي الشركة على ان تقوم الشركة بالانتهاء من الاعداد الكامل لدراسات الجدوي المطلوبة خلال اسبوع علي الاكثر.

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