دون خسائر بشرية.. تعرف على سبب حريق السجل المدني بشبرا الخيمة

أكدت المعاينة الأولية لنشوب حريق مبنى السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن سبب الحريق ماس كهربائي نشب في إحدى الغرف وامتد إلى بقية المبنى، ولم يسفر عنه أي خسائر بشرية.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أن قوات الحماية المدنية، قد سيطرت على حريق شب في السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة، بعد أن انتقل للموقع على الفور 4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف ، وتم إخماد الحريق، ولا يوجد إصابات بشرية، والتقرير المبدئى للحريق مصدر حراري غير معلوم يحدد بمعرفة الجهات المختصة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق، وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية للحريق عن أن ماسى كهربائي وراء نشوب الحريق.