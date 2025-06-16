الكشف عن المدير الفني الجديد لفريق إشبيلية الإسباني

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، عن تعيين الأرجنتيني ماتياس ألميدا، مدربًا جديدًا للفريق الأول.

ويُعد المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 51 عامًا، والذي لعب مع النادي الإسباني في موسم 1996-1997، المدرب الثامن للفريق منذ بداية موسم 2022-2023.

ووقّع ألميدا عقدًا لمدة 3 سنوات مع إشبيلية، الذي أنهى موسم 2024-2025 في الدوري الإسباني في المركز الـ 17، بفارق نقطة واحدة، ومركز واحد فقط عن منطقة الهبوط.

وكان المركز الثاني عشر الذي احتله الفريق في الموسم السابق هو أدنى مركز له منذ هبوطه عام 2000.

شارك إشبيلية بانتظام في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال العقد الماضي، محققًا أكبر عدد من ألقاب الدوري الأوروبي (7) في تاريخ المسابقة، لكنه الآن يدخل موسمه الثاني على التوالي دون المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وامتدت مسيرة المدرب الأرجنتيني التدريبية على مدار 14 عامًا، شملت فترات في ريفر بليت، وبانفيلد، وجوادالاخارا، وسان خوسيه إيرثكويكس، وأيك أثينا.