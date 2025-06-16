رئيس العربية للتصنيع: إنشاء شركة جديدة لتصنيع الشرائح والمسامير الطبية. .فيديو

أكد اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة أنشأت شركة جديدة تحت اسم "الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية"، تهدف إلى تصنيع الشرائح والمسامير الطبية للعظام محليًا، وهي منتجات كانت تُستورد بالكامل من الخارج.

وقال عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الشركة بدأت أيضًا في تصنيع المفاصل الطبية الصناعية باستخدام تكنولوجيا ألمانية، مشيرًا إلى أن المصنع تم بناؤه بالكامل، وتم تركيب المعدات، وحاليًا يعمل في مرحلة الإنتاج التجريبي.

وأضاف أن الهيئة تطمح لإنشاء مدينة طبية متكاملة، موضحًا أن الخطوة التالية بعد المصنع الحالي تشمل إنشاء مصنعين جديدين، أحدهما لإنتاج السرنجات الآمنة، والآخر للخيوط الجراحية، لافتًا إلى أن هذه المنتجات لا تزال تُستورد من الخارج، ولكن المصانع الجديدة قابلة للتوسع.

وأشار إلى أن الهيئة تخطط أيضًا لإنشاء مصنع لأجهزة الأشعة الطبية المختلفة في مصر، مؤكدًا أن الهدف هو توطين صناعات طبية متطورة داخل البلاد لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.