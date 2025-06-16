وزير دفاع جيش الاحتلال يهدد باستهداف المرشد الأعلى الإيراني.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد باستهداف المرشد الأعلى الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران تدافع عن نفسها لأن إسرائيل هي من بدأت بالعدوان، وهو ما يمنحها حق الدفاع وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحرب بين إيران وإسرائيل، عندما تتوقف، سيدعي كل طرف أنه المنتصر، مؤكدًا أن الحروب لا تحقق مكاسب حقيقية ولا تضع نهاية للأزمات.

وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي انتصرت عسكريًا على إسرائيل، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي حريص على السلام مع مصر لأنه ذاق مرارة الهزيمة في حرب أكتوبر عام 1973.

وأشار إلى أن الجيش المصري في الوقت الحالي يختلف تمامًا عما كان عليه في حرب 73، مؤكدًا أن إسرائيل تتابع عن كثب تطور قدرات القوات المسلحة المصرية وتدرك تمامًا قوتها.