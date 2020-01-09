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دون الالتفات إلى الدين والجنس.. الخشت: التعيين في مناصب جامعة القاهرة يعتمد على الكفاءة

الخميس 09/يناير/2020 - 10:07 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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هاني حسين
قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التعيين في أي منصب داخل الجامعة يعتمد على الكفاءة دون الالتفات إلى العرق او الدين او الجنس.

وأضاف محمد عثمان الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فكرة المواطنة ركن أصيل من الدولة المدنية التي تعتمد على أن كل الأفراد في الدولة الواحدة مواطنون لهم نفس الحقوق والواجبات بدون تمييز في العرق والجنس والدين".

وتابع الخشت:" مصر بها دولة مدنية وطنية، ونعتمد على أن تكون المرجعية للقانون والمؤسسات والفصل بين السلطات وتوزيع السلطة اتخاذ القرار.

وأكمل عثمان الخشت:" مصر لديها دولة مدنية والمواطنة فيها قائمة على الانتماء للوطن دون تمييز في العرق والدين".
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