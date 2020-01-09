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أخبار العالم

السفير السعودي باليمن يكشف مستجدات تنفيذ اتفاق الرياض.. تفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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سعيد العربي
كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، آخر مستجدات اتفاق الرياض.

وقال "آل جابر": "ناقش فريقا الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، واتفقا على مصفوفة سيبدأ تنفيذها من يوم غد تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادة المملكة".

وأضاف: "تضمن المرحلة (٢) في اتفاق الرياض عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال ١٥ يومًا في كل محافظة من تاريخ التوقيع".

وتابع السفير السعودي لدى اليمن: "تتضمن المرحلة (٢) في اتفاق الرياض تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وبين "آل جابر": "يعين فخامة الرئيس اليمني بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوقيع على الاتفاق".

وأشار إلى أن تلك المرحلة تأتي كجزء أساسي لاستكمال الخطوات السابقة التي وردت ضمن "اتفاق الرياض" بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، مشيدًا بجهود الرئيس اليمني وفريقي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للاستجابة الفعالة لتنفيذ الاتفاق.
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