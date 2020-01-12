هنفطر إيه انهاردة .. فتوش وبيض أومليت وفول بالبصل



باقى الكمية توضع في الرغيف السن بعد فتحه من المنتصف ووضع باقى البيض وترش الجبنة القريش وتوضع فى الفرن ثم تخرج بعد السواء وبالهناء والشفاء.



طريقة عمل فول بالبصل للشيف الشربينى :



مقادير الفول بالبصل:

- علبة فول

- ملعقة كبيرة سمن

- ملح

- فلفل حار مقطع

- 1 ثمرة بصل مبشورة





خطوات التحضير:

- ضعي السمن في مقلاة على نار متوسطة.

- ضعي البصل و الفلفل في السمن و قلبي حتى يذبل.

- ضعي الفول في المقلاة ثم تبليه بالملح و قلبي و اتركيه حتى يسخن.

- قدمي الفول مع الخبز المحمص



نفطر إيه انهاردة .. فتوش وبيض أومليت سؤال يحير الكثيرين وهو "هنفطر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية الثلاثة ، ونقدم لكم فتوش وبيض أومليت وفول بالبصل.مقادير فتوش للشيف هشام السيد:خيارطماطم شيريسماقزعتربنجرليمونخسبصل أخضردبس رمانخسزيتملحطريقة تحضير الفتوش:* يقطع الخس والبصل الأخضر والخيار بدون بذر والبنجر والطماطم الشيري أنصاف والجزر المبشور.* يقلب كل الخليط.* يخلط الزيت ودبس الرمان والسماق والزعتر والملح.* توضع السلطة في طبق التقديم ويضاف على الوجه خليط الصوص.مكونات البيض الأومليت:المقادير:2 بيضةواحد فلفل رومىواحد طماطمبروكلىجبن قريشرغيف سنملح -فلفل – جنزبيل – قرفة – زعترالطريقة لعمل البيض الأومليت:يقطع الفلفل والطماطم والبروكلي قطع صغيرة يضرب البيض ويوضع عليها كل التوابل والخضار المقطع ونضع نصف الكميه في صينيه تيفال.ونرش عليها جبن قريش وندخلها الفرن بدون أى دهون ثم نخرجها بعد السواء.