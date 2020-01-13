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تكنولوجيا

حتى لو كان حسابك عاما.. كيف تخفى Story إنستجرام عن بعض الأشخاص

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:45 ص
كيف تخفى Story إنستجرام
كيف تخفى Story إنستجرام عن بعض الأشخاص
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ندى على
ذكر موقع The Next Web أن الخطوات التى يجب اتباعها عندما تريد أن تخفى خاصية "القصة اليومية" أو Story على موقع انستجرام.

وStory هى خاصية موجودة على الانستجرام تبرز الأحداث اليومية والتى يضعها المستخدمون ليتفاعلوا مع أصدقائهم، وتستمر لمدة 24 ساعة لعرض صور أو فيديوهات أو مقاطع موسيقية.

وقام انستجرام بعمل خاصية جديدة لمنع المتطفلين أو الأشخاص الذين لا تريدهم أن يشاهدوا القصص اليومية الخاصة بك، بالرغم من عدم جعل حسابك على الانستجرام "حساب خاص".

وسيكون على المستخدمين تحديد أو تخصيص إشعارات تصلهم قبل أن يستطيع أى شخص لا يتابعهم للسماح له برؤية محتوى القصص وذلك من خلال قائمة الضبط الخاصة بالصور.

ولعمل ذلك ادخل على settings قائمة الضبط ثم ادخل على story ثم hide story from اخفى قصتك من وستظهر لك عدة اختيارات عليك تحديد أحدهم.
1- People العامة
2- Your followers متابعينك
3- Followers you follow back المتابعين الذين تتابعهم
4- Off عدم عرض القصص للجميع



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