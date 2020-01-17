شاهد| قوقعة وسماعة.. مستشفى الشرطة بالعجوزة تنقذ طفلين من فقدان السمع

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستقبال مستشفى الشرطة بالعجوزة طفل وطفلة يعانيان من ضعف فى السمع ويحتاجان لأجهزة سمعية وسماعات طبية.
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ولاقى ذلك استحسان أهلية الطفلين الذين تقدموا بالشكر لـ وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم.
ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل الإجتماعى ، وسرعة الإستجابة الفورية للحالات الإنسانية.
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إقرأ أيضا: أجرت له جراحة دقيقة.. مستشفى الشرطة تنقذ قدم طفل قبل بترها.. شاهدوتم استقبال الحالتين بمستشفى بالعجوزة، وتم عرضهما على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات اللازمة لهما، حيث تم توفير سماعة طبية للطفلة وإجراء عملية زراعة قوقعة للطفل من اجل التمكن من التخاطب مع الآخرين.
ولاقى ذلك استحسان أهلية الطفلين الذين تقدموا بالشكر لـ وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم.
ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل الإجتماعى ، وسرعة الإستجابة الفورية للحالات الإنسانية.