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فن

حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة/ عمرو سيد
لم يتمالك الفنان حسام داغر دموعه أثناء استقباله عزاء والدته فى مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

العزاء شهد توافد عدد من زملائه وأصدقائه ومنهم مؤمن نور، ولمياء كرم وغيرهم.

وشهدت الجنازة انهيار حسام داغر من البكاء الشديد على فراق والدته.

وحضر الجنازة عدد من الفنانين منهم؛ محمد أسامة، نجم مسرح مصر، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، وحمزة العيلى ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم.

حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور
حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور
حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور
حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور
حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور
حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور
حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور
حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور
حسام داغر يبكي فى عزاء والدته بمسجد الشرطة.. صور
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