حذف صورها وإلغاء متابعتها.. بوادر فسخ عقد حازم إيهاب وسيف زهران مع سارة الطباخ

ترددت أنباء عن فسخ عقد كل من الفنان حازم إيهاب، والفنان سيف زهران، مع المنتجة سارة الطباخ، وشركتها "Earth production".



قام حازم إيهاب، بحذف كل الصور التي جمعته بسارة من حسابه الرسمي على تطبيق "الانستجرام"، كما قام بإلغاء متابعاتها أيضًا، بينما فعل سيف زهران الأمر ذاته مما يؤكد تلك الأنباء، كما قامت هي أيضًا بإلغاء متابعاتهما.



يذكر أن تعاقدت المنتجة سارة الطباخ، مع كل من حازم إيهاب، وسيف زهران لأدارة أعمالهما منذ عدة أشهر، كما دخلت في أزمة مع الفنان محمد الشرنوبي، مازالت قائمة حتى الأن.