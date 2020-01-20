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تعليم

لفتة إنسانية من وزير التعليم العالي تجاه سيدة مسنة بمستشفى بنها .. فيديو وصور

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:38 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يصطحب والدة مريضة مسنه خلال تفقده مستشفى
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إبراهيم الهوارى
في لفتة إنسانية، اصطحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلال زيارته المفاجئة لمستشفى بنها الجامعي مساء اليوم والدة أحد المرضى حيث فوجئ الوزير بسيدة عجوز من مرافقات أحد المرضى جالسة فى قسم الاستقبال والطوارئ.

وعلى الفور، توجه الوزير إليها واصطحبها إلى نجلتها المريضة واطمأن عليها وكلف الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى الجامعة بتوفير كافة أوجه الرعاية لها.


وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم المستشفى الجامعي ببنها، ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور طارق عيسوى مدير المستشفى ووكلاء كلية الطب ونواب مديرى المستشفى.
 
وجاءت زيارة الوزير فى إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

واطمأن وزير التعليم العالى خلال الزيارة على سير العمل بمستشفى بنها الجامعى، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.
لفتة إنسانية من وزير التعليم العالي تجاه سيدة مسنة بمستشفى بنها .. فيديو وصور
لفتة إنسانية من وزير التعليم العالي تجاه سيدة مسنة بمستشفى بنها .. فيديو وصور
لفتة إنسانية من وزير التعليم العالي تجاه سيدة مسنة بمستشفى بنها .. فيديو وصور
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