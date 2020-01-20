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تعليم

خلال تفقده مستشفى بنها.. وزير التعليم العالي يأمر بقياس ضغط مريضة ..فيديو وصور

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:42 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يأمر بقياس ضعط احدى المرضى
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إبراهيم الهوارى
حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته المفاجئة لمستشفى بنها الجامعي مساء اليوم على الاستماع إلى أراء عدد من المرضى حول ما تقدمه لهم المستشفي من علاج ورعاية صحية.

وأمر الوزير خلال تفقده أقسام الإستقبال والطوارئ الأطباء بقياس ضغط لإحدى المريضات بناءً على طلبها كما كلف مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لها.

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كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قام مساء اليوم بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى ببنها الجامعى، رافقه خلالها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور طارق عيسوى مدير المستشفى ووكلاء كلية الطب ونواب مديرى المستشفى.

وجاءت زيارة الوزير فى إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية

واطمأن وزير التعليم العالى خلال الزيارة على سير العمل بمستشفى بنها الجامعى، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.
خلال تفقده مستشفى بنها.. وزير التعليم العالي يأمر بقياس ضغط مريضة ..فيديو وصور
خلال تفقده مستشفى بنها.. وزير التعليم العالي يأمر بقياس ضغط مريضة ..فيديو وصور
خلال تفقده مستشفى بنها.. وزير التعليم العالي يأمر بقياس ضغط مريضة ..فيديو وصور
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