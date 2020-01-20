خلال تفقده مستشفى بنها.. وزير التعليم العالي يأمر بقياس ضغط مريضة ..فيديو وصور

وزير التعليم العالي:500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قام مساء اليوم بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى ببنها الجامعى، رافقه خلالها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور طارق عيسوى مدير المستشفى ووكلاء كلية الطب ونواب مديرى المستشفى.وجاءت زيارة الوزير فى إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهوريةواطمأن وزير التعليم العالى خلال الزيارة على سير العمل بمستشفى بنها الجامعى، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.