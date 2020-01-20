AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

500 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:23 م
تخصيص 500 مليون جنيه
تخصيص 500 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير أقسام الطوارىء بكافة
Advertisements
نهلة الشربيني
فى إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الاثنين 20 يناير المستشفى الجامعي ببنها.

واطمأن الوزير خلال الزيارة على سير العمل بمستشفى بنها الجامعى، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.

كما التقى الوزير بفريق العمل المسئول عن تنفيذ مبادرة 365 صحة، التى بدأ العمل بها رسميا بداية هذا الأسبوع، وتستهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات، ويعد تطبيق ٣٦٥ صحة SEHA واحدًا من أولى المنصات في مصر التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم )، حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة و مرنة و متكاملة، حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ويمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت و الجهد، و يسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة.

كما تفقد الوزير خلال زيارته لمستشفى بنها الجامعى عددًا من أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وشملت أقسام استقبال الجراحة والعظام والحوادث، ووحدات القسطرة ووحدة العناية المركزية للأطفال المبتسرين، وغرف العناية المركزية، أقسام القلب والغسيل الكلوي، ومبنى الجراحة، وأجرى الوزير حوارًا مع بعض المرضى فى أقسام الجراحة والاستقبال للحوادث والعظام وعناية الطوارئ، كما أجرى الوزير حوارًا مع بعض الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى، وطالبهم بتوفير كافة سبل الرعاية للمواطنين.

وأعلن الوزير على هامش زيارته لمستشفى بنها الجامعى عن إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ فى جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء فى هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز للأطباء والفريق الفنى المساعد من أطقم التمريض والإداريين، معلنًا عن تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين للتدريب بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة فى الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية فى خدمة المرضى.

رافق الوزير خلال جولته التفقدية بمستشفى بنها الجامعى كل من د.جمال السعيد رئيس جامعة بنها، ود.حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود.طارق العيسوي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، ود. مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

يذكر أن مستشفى جامعة بنها تضم 1100 سرير، و1162 عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة لكلية الطب، و174 طبيبا مقيما، و15 طبيب أسنان، و18 طبيبا للعلاج الطبيعي، و112 فنيا، و1641 عضو هيئة تمريض، ويتردد على العيادات الخارجية نحو 171826 مواطنا، و171795 مريضا على الاستقبال، وتبلغ عدد أسرة العناية المركزة 100 وعدد الحضانات ٢٥ حضانة، و44 وحدة غسيل كلوي، و45 غرفة عمليات.
500 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية
500 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية
500 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم

التعليم العالي: إطلاق منصة ٣٦٥ صحة كأول منصة إلكترونية للتواصل بشكل مباشر مع المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية

التعليم العالي: إطلاق أول منصة إلكترونية لربط المريض بالمستشفيات الجامعية الأسبوع المقبل

التعليم العالي في اسبوع.. إطلاق منصة 365 صحة كأول منصة إلكترونية للتواصل بشكل مباشر مع المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.. انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي 2 أبريل بالعاصمة الإدارية

التعليم العالي تعلن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية 365 صحةً

بعد أن أعلنت التعليم العالي تشغيلها غدا.. 7 معلومات عن البوابة الإلكترونية 365 صحة

ترشيحاتنا

إصابة لاعب طائرة الأهلي بتمزق في العضلة الخلفية

غنّت جالسة على كرسي.. شيرين عبد الوهاب تثير قلق جمهورها في جدة

نادي الزمالك يحسم مصير خالد بو طيب

حقيقة أزمة أحمد فتحي وكهربا في الأهلي .. القصة الكاملة

الخطيب يتدخل لإنهاء الملفات الشائكة في فريق الكرة بالأهلي

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم

حقيقي ولا مستعار؟.. شاهد 20 نجمة شهيرة لجأن لارتداء الباروكة