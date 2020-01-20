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رياضة

يد تونس تتخطى المغرب وتصل نصف نهائي بطولة إفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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نور عادل
تأهل منتخب تونس لكرة اليد، مساء اليوم الإثنين، إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2020 المقامة حاليًا بتونس وذلك بعد الفوز على نظيره المغربي بنتيجة (31-24)، ضمن دور المجموعات.

وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى لصالح نسور قرطاج بنتيجة (17-12).

وتمّ اختيار لاعب منتخب تونس أمين بنور أفضل لاعب في المباراة، والذي استحق الجائزة عن جدارة في ظل الأداء الهجومي الكبير الذي قدمه وتوّجه بتسجيل 11 هدفًا، وتولت وزيرة الرياضة التونسية سنية بن الشيخ تسليم الجائزة.

فوز نسور قرطاج على أسود الأطلس حسم تأهل منتخب الجزائر رسميًا لنصف النهائي، حيث أصبح في رصيد تونس 4 نقاط وهو نفس الرصيد لدى الجزائر فيما بقي منتخب المغرب ومنتخب الرأس الأخضر دون أي نقطة.

وسيتقابل منتخب تونس ومنتخب الجزائر يوم الأربعاء المقبل 22 يناير من أجل صدارة المجموعة الثانية.
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