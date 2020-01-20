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أخبار العالم

إيران: الطائرة الأوكرانية أصيبت بـ صاروخين أطلقا باتجاهها من الشمال

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:49 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
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أ ش أ
أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أن صاروخين من نوع TOR-M1 أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران من جهة الشمال.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي تكشف فيها طهران عن إصابة الطائرة بصاروخين ، وذلك وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين، حيث أن الحديث كان يدور حول صاروخ واحد ، فيما كان تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة قد رصد إطلاق صاروخين اثنين تجاهها.
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