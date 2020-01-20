إيران: الطائرة الأوكرانية أصيبت بـ صاروخين أطلقا باتجاهها من الشمال

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أن صاروخين من نوع TOR-M1 أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران من جهة الشمال.



وتعد هذه المرة هي الأولى التي تكشف فيها طهران عن إصابة الطائرة بصاروخين ، وذلك وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين، حيث أن الحديث كان يدور حول صاروخ واحد ، فيما كان تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة قد رصد إطلاق صاروخين اثنين تجاهها.