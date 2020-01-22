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فن

مستشفى النجوم| "قلب" خالد النبوي.. و"مرارة" صبري فواز.. و"زهايمر" عايدة عبد العزيز

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:45 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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محمد نحلة

تعرض عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة لأزمات صحية، وكانوا حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين اهتموا بمعرفة أخبارهم ومتابعة تفاصيل ما وصلوا إليه، ومن خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل ما تعرض له هؤلاء النجوم.


خالد النبوي 


الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وهو الأمر الذي استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي. 


وكانت منى المغربى، زوجة  خالد النبوى قد طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، وحرص عدد كبير من الفنانين على توجيه رسائل دعاء ومحبة للفنان خالد النبوي.


وانتشر خلال الساعات الماضية عدد من الشائعات، تفيد بأن الفنان خالد النبوي قد توفى ولكن سرعان ما خرج أشرف زكي نقيب الممثلين، ونفي الأمر تماما.


صبري فواز 


وطمأن الفنان صبري فواز جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ".


وقال الحمد الله أنا بخير أزمة صحية وعدت المرارة كانت السبب ".وتابع :" لكن تمام زي الفل هتروح فين معانا يعني، عمر الشقي بقي".


نادية لطفي


ونقلت الفنان نادية لطفى إلى المستشفي بعد تعرضها لإنخفاض حرارة إثر خبر وفاة الفنانة ماجدة، ولكن سرعان ما خرجت لتطمئن جمهورها على ما وصلت إليه، وقالت  في تسجيل صوتي لموقع The Insider بالعربي " أنا اليوم أفضل من أمس، انخفضت درجة حرارتي وشفيت من النزلة الشعبية".


وأضافت: "لكن وقع خبر السيدة الفنانة ماجدة كان مؤلم بالنسبة لي لأن هي استاذة وفي الوقت نفسه لديها صفتين، الفنانة اللي ليها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبط بأحداث الوطن وانتماؤها للعروبة وللنماذج التي قدمتها".


عايدة عبد العزيز 


وتعرضت الفنانة عايدة عبد العزيز للزهايمر، وكان الخبر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت بعض التقارير الصحفية، أن الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، أصيبت بمرض الزهايمر منذ أربعة أعوام، وبعد وفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم.

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