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توك شو

مرتدياً زي القوات الخاصة.. أمير كرارة يوجه رسالة للرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 12:29 م
ب زى الشرطة العسكرية
ب زى الشرطة العسكرية .. أمير كرارة يوجه رسالة مؤثرة ل الرئيس
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شيرين عادل
ارتدى الفنان أمير كرارة زي القوات الخاصة المصرية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، اليوم الخميس. 

ووجّه أمير كرارة، رسالة للرئيس خلال الاحتفالية قائلاً: "اطمن يا ريس واطمنوا كلكم، طول ما في أسر مصرية بتقدم أرواحها من غير خوف للاستشهاد، إيمانهم بربهم أكبر من الخوف".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وسيكرم الرئيس السيسي، عددًا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

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