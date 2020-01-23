AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اعراض الحمل في الشهر الأول

الخميس 23/يناير/2020 - 10:21 م
اعراض الحمل فى الشهر
اعراض الحمل فى الشهر الاول
Advertisements
أمينة الدسوقى
أعراض الحمل فى الشهر الأول، تبدأ بعدد من التغييرات في جسم المرأة  مثل تأخر الدورة الشهرية فهذه هي العلامة الأكثر دلالة على الحمل، وغيرها من أعراض الحمل فى الشهر الأول.

أعراض الحمل فى الشهر الأول 
- التغييرات المزاجية مثل القلق والشعور بالإثارة.
- الانتفاخ : يمكن أن تؤدي زيادة هرمونات الحمل إلى الانتفاخ ، الأمر الذي قد يخطئ فى تناول المزيد من الألياف وممارسة التمارين الرياضية. 
- تشنجات: تصاب بعض الأمهات بتقلصات الرحم الخفيفة في الأيام الأولى والأسابيع الأولى من الحمل. 
- كثرة التبول/  عندما تصبح حاملًا ، تبدأ كمية الدم في جسمك في الزيادة، هذا يعني أن كليتيك ستضطران للعمل الإضافي لمعالجة السائل الزائد، والذي ينتهي بعد ذلك في المثانة
- التعب  ليس من غير المألوف أن تشعر بالتعب أكثر من المعتاد، وقد يكون السبب وراء هرمون البروجسترون. 
- الشعور بالغثيان عندما تواجه بعض الأطعمة والروائح .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم عدم ظهور أعراض..علامات تحذيرية لإصابتك بحصوات الكلى

لهذه الأسباب أنت عرضة للإصابة بحصوات الكلى

اعراض الجدري للحامل .. احذري| يؤدى إلى التهاب رئوي وطفل مصاب بالمرض

اعراض الفشل الكلوي المزمن.. 8 علامات تؤكد الإصابة بالمرض

يصيب النساء أكثر من الرجال.. 6 أعراض خطيرة تنذر بـ التهاب المسالك البولية

يهدد النساء أكثر من الرجال.. أسباب وأعراض التهاب المسالك البولية.. واللولب يزيد من الإصابة به.. وبـ 4 طرق يمكن اكتشافه.. وعلى حسب الحالة يتم صرف العلاج

ترشيحاتنا

صورته عاريا في الحمام .. الطفل ضحية تعذيب والدته فى الدقهلية : ضربتنى وقالت لى روح عند أبوك

برفقة أصدقائها.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بالأسود على انستجرام

الداخلية: استخرج شهادة الميلاد إليكترونيا في دقائق بدءًا من 25 يناير

عقب ظهور فيروس كورونا.. قرار مفاجئ من الصحة العالمية

سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

المصائب تتوالى على النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل

انهيار اسعار نيسان قشقاي nissan qashqai في مصر وتراجعها 20 ألف جنيه.. صور