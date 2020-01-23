اعراض الحمل في الشهر الأول

أعراض الحمل فى الشهر الأول، تبدأ بعدد من التغييرات في جسم المرأة مثل تأخر الدورة الشهرية فهذه هي العلامة الأكثر دلالة على الحمل، وغيرها من أعراض الحمل فى الشهر الأول.





أعراض الحمل فى الشهر الأول

- التغييرات المزاجية مثل القلق والشعور بالإثارة.

- الانتفاخ : يمكن أن تؤدي زيادة هرمونات الحمل إلى الانتفاخ ، الأمر الذي قد يخطئ فى تناول المزيد من الألياف وممارسة التمارين الرياضية.

- تشنجات: تصاب بعض الأمهات بتقلصات الرحم الخفيفة في الأيام الأولى والأسابيع الأولى من الحمل.

- كثرة التبول/ عندما تصبح حاملًا ، تبدأ كمية الدم في جسمك في الزيادة، هذا يعني أن كليتيك ستضطران للعمل الإضافي لمعالجة السائل الزائد، والذي ينتهي بعد ذلك في المثانة

- التعب ليس من غير المألوف أن تشعر بالتعب أكثر من المعتاد، وقد يكون السبب وراء هرمون البروجسترون.