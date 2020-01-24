هواوي تعلن هذه الهواتف التي حصلت Android 10

أعلنت شركة هواوي " Huawei" الصينية، عن عدد هواتفها الذكية التي حصلت على واجهة المستخدم الأحدث EMUI 10 وهو أحدث إصدار يعمل على نظام التشغيل أندرويد 10، بحسب ما ذكره موقع "android headlines".





وكتبت هواوي على حسابها الرسمي بموقع ويبو Weibo الصيني، قائلة: "تم ترقيه واجهة المستخدم EMUI 10، لأكثر من 50 مليون مستخدم، شكرًا على دعمكم".





وكانت الشركة الصينية قد أعلنت قبل شهر عن إطلاق EMUI 10 لنحو 10 ملايين من هواتفها، والآن وصل العدد إلى 50 مليون هاتف حول العالم.





وقد أعلنت هواوي عن واجهة المستخدم EMUI 10 في 9 شهر أغسطس الماضي، مع المزايا الجديدة لنظام أندرويد 10، إضافةً إلى اللمسة الخاصة بالشركة. ومن المزايا الجديدة، الوضع الداكن، وواجهة أكثر استجابةً أسرع.





وسيصل تحديث أندرويد 10، من هواوي حاليًا إلى هواتفها من بينها Huawei P30 و P30 Pro و Mate 20 و Mate 20 Pro و Mate 20 X (4G) و Nova 5T، وخلال الأشهر المقبلة إلى أجهزتها الرائدة مثل Mate 20 X (5G) و P20 / P20 Pro و Mate 10 و Mate 10 Pro و Nova 4 و Nova 3.