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تكنولوجيا

Twitter يعترض على تطبيق التعرف على الوجوه ويطلب وقف جمع الصور

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:03 ص
Twitter
Twitter
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شيماء عبد المنعم
طالبت شركة تويتر "Twitter"، من الشركة الناشئة للتعرف على الوجوه Clearview AI، والتي تعمل في تطبيق القانون، إيقاف تنزيل الصور من برنامجها الأساسي لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه، لأنها بذلك تنتهك السياسة الخاصة بها.

وبحسب ما ذكره موقع"gadgets now"، يستخدم التطبيق المثير للجدل أكثر من ثلاثة مليارات صورة للعثور على تطابق في قاعدة بياناته، أذ أن صور الأشخاص المتاحة للجمهور موجودة في قاعدة بيانات جمعتها Clearview AI من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بما في ذلك فيسبوك Facebook ويوتيوب YouTube وتويتر Twitter، وكذلك Venmo ويوتيوب ومواقع التوظيف والمواقع التعليمية والملايين من المواقع الأخرى على الإنترنت.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، أرسلت الشركة المالكة لمنصة التدوينات القصيرة رسالة إلى Clearview AI  تقول فيها: "إنه يجب أن تتوقف عن جمع الصور والبيانات الأخرى من منصته "لأي سبب" ، وحذف أي صورة قامت بجمعها سابقًا". 

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ويسمح التطبيق الجديد Clearview AI للمستخدمين بالتقاط صورة لشخص ما وتحميلها على التطبيق، والذي يطابقها مع الصور المتاحة للجمهور لذلك الشخص، بالإضافة إلى عرض تلك الصور مع روابط للمواقع التي ظهرت فيها الصورة في الأصل.

ويستخدم قاعدة البيانات الخاصة بتطبيق Clearview AI، من قبل أكثر من 600 وكالة لإنفاذ القانون خلال العام الماضي، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة الأمن الداخلي، والتي تستعرض صور جواز السفر ورخصة القيادة، واحدة من أكبر قواعد البيانات، وذلك لأنها تضم أكثر من 641 مليون صورة لمواطنين أمريكيين.

ووفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون، فإن التقنية الجديدة ساعدتهم في تعقب المشتبه بهم في العديد من القضايا الجنائية، حيث يعد أداة بحث جديدة تستخدمها وكالات إنفاذ القانون لتحديد هوية مرتكبي الجرائم وضحاياها، وقد ساعدت تلك الوكالات على القبض على مئات المجرمين بمن فيهم المتحرشون بالأطفال والإرهابيين ، وتبرئ في الوقت نفسه الأبرياء وتساعد على تحديد ضحايا الجرائم.

وتوضح الشركة المالكة للتطبيق في صفحة الدعم على موقعها على الويب قائلة: "المعلومات في Clearview تبحث في شبكة الإنترنت المفتوحة، لا تقوم Clearview ولا يمكنها البحث في أي معلومات خاصة أو محمية ، بما في ذلك في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة".
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