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تكنولوجيا

Twitter يضيف ميزة جديدة لتطبيق المحمول ونسخة الويب.. تعرف عليها

الخميس 23/يناير/2020 - 09:02 م
Twitter
Twitter
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شيماء عبد المنعم
أعلنت منصة التدوينات المصغرة تويتر "Twitter"، اليوم، عن دعمها لميزة ردود الفعل التعبيرية للرسائل المباشرة، والتى تعتبر شبيهة للرموز التعبيرية المستخدمة ضمن موقع فيسبوك مع الاختلاف في التصميم.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يمكن للمستخدمين بسهولة إضافة رموز تعبيرية لرد الفعل إلى أي نوع من الرسائل المباشرة سواء كانت مرفقات نصية أو وسائط، ولإضافة رد الفعل يمكنك النقر فوق رمز القلب الصغير الذي يظهر على يمين الرسالة، أو يمكنك النقر بشكل مزدوج على الرسالة إلى للوصول إلى قائمة الرموز التعبيرية الجديدة.

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ووفقا لموقع تويتر تم إطلاق هذه الميزة مع سبعة رموز تعبيرية، تشمل قائمة الرموز الجديدة على رمز اللايك المعتاد، والوجه الضاحك، والقلب، والرموز التعبيرية للوجوه الحزينة مثل فيسبوك، ولكنه يضيف أيضًا رموز جديدة مثل رمز تعبيري لإطلاق النار يتيح لك إظهار تقديرك للحروق المريضة، ورمز الإبهام لأسفل.

ويحصل المستلم على إشعار عند التفاعل مع الرسالة المباشرة الخاصة به، بينما يحصل على رد الفعل كرد نصي مكتوب إذا كان يستخدم إصدارًا أقدم من تطبيق تويتر لا يدعم الميزة الجديدة.

وقالت منصة التراسل المصغرة من خلال صفحة الدعم للميزة الجديدة: "يمكن التراجع عن رد الفعل في أي وقت، وسيتم إزالته من الرسالة لجميع المشاركين، كما يمكن النقر فوق رد الفعل في المحادثة لعرض من قام بالرد على الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى جميع المشاركين في المحادثة تنبيهًا في أي وقت تتم فيه إضافة رد فعل جديد على الرسالة".

الجدير بالذكر أن تويتر بدأـت في اختبار هذه الميزة لأول مرة في العام الماضي، وهي متاحة الآن لمستخدمي التطبيق المحمول ونسخة الويب، وتنصح المنصة المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدار للحصول عليها.
Twitter يضيف ميزة جديدة لتطبيق المحمول ونسخة الويب.. تعرف عليها
Twitter يضيف ميزة جديدة لتطبيق المحمول ونسخة الويب.. تعرف عليها
Twitter يضيف ميزة جديدة لتطبيق المحمول ونسخة الويب.. تعرف عليها
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