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رياضة

بعثة منتخب الصالات تتوجه إلى المغرب غدا لخوض أمم أفريقيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:38 م
منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
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يسرى غازى
تتوجه بعثة منتخب مصر لكرة الصالات لمدينة العيون المغربية غدا السبت استعدادا لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا، وتنطلق البطولة يوم 28  يناير حتى 7 فبراير 2020.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبا هم: 

المعتز بالله سامي واحمد عبد القادر وابراهيم بوجي و مصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبدالله  ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعماد الفيل وشهد المران الأخير للمنتخب اصابة محمد منصور في الركبة ليخرج من تشكيلة الفريق وينضم مؤمن حمدان بديلا له حيث أنهى الجهاز الفني كافة إجراءات سفر اللاعب والحصول على التأشيرة الخاصة به.

واختتم منتخبنا الوطني تدريباته اليوم واكتفي هشام صالح بأداء تدريبات خفيفة بالجيم وحمام السباحة لفك العضلات تجنبا لإرهاق اللاعبين.

وتفتتح البطولة يوم 28 بلقاءات المجموعة الأولى غينيا الاستوائية في مواجهة جنوب أفريقيا والمغرب البلد المضيف في مواجهة ليبيا، وتقام مباريات المجموعة الثانية يوم 29 والتي تضم المنتخب المصري في مواجهة غينيا وانجولا في مواجهة موزمبيق.

ويوم 30 يناير يلتقي جنوب افريقيا مع ليبيا والمغرب مع غينيا الاستوائية.

ويوم 31 يناير يلتقي منتخب مصر مع أنجولا وموزمبيق مع غينيا 

ويوم 1 فبراير تلتقي ليبيا مع غينيا الاستوائية وجنوب افريقيا مع المغرب 

ويوم 2 فبراير تلتقي مصر مع موزمبيق وغينيا مع أنجولا 

ويقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير  على أن تعود بعثة منتخبنا الوطني لأرض الوطن يوم 8 فبراير .

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد والمشرف على كرة الصالات على التواجد فى المران الأخير للفريق والاجتماع باللاعبين وجهازهم الفني وأكدت انها تثق في قدراته وطالبتهم بالعودة بكأس إفريقيا ومن ثم التأهل لكأس العالم.

فيما أكد هشام صالح أن اللاعبين علي أتم استعداد للبطولة وان هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.
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