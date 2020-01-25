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فن

مهرجان أبوظبي يعلن تكريم يحيى الفخراني

السبت 25/يناير/2020 - 11:32 م
يحي الفخراني
يحي الفخراني
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شيري نبيل
أعلنت إدارة مهرجان أبوظبي السينمائي عن تكريم الفنان القدير يحيى الفخراني، بجائزة المهرجان لعام 2020، تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية.

وقررت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الجهة المنظمة لمهرجان أبوظبي، إقامة حفل تسليم الجائزة للفخراني، بدار الأوبرا المصرية، غدا الأحد 26 يناير.

يذكر أن الفخراني يعرض له مسرحية "الملك لير"، رائعة شكسبير الخالدة، ويشاركه في بطولتها نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ومجدي كامل وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن اخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.

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