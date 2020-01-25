مهرجان أبوظبي يعلن تكريم يحيى الفخراني

أعلنت إدارة مهرجان أبوظبي السينمائي عن تكريم الفنان القدير يحيى الفخراني، بجائزة المهرجان لعام 2020، تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية.





وقررت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الجهة المنظمة لمهرجان أبوظبي، إقامة حفل تسليم الجائزة للفخراني، بدار الأوبرا المصرية، غدا الأحد 26 يناير.



