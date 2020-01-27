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أخبار العالم

أزمة جديدة لـ ترامب.. وفاة 5 أشخاص بينهم بريطاني شنقا في سجون المهاجرين

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
توفي بريطاني يبلغ من العمر 39 عاما في حجز إدارة الهجرة والجمارك "ICE" يوم السبت، وهو خامس حالة منذ أكتوبر الماضي.

وذكر موقع "باز فيد نيوز" الأمريكي، أن 8 أشخاص توفوا خلال السنة المالية 2019 في حجز الهجرة والجمارك.

تم تحديد سبب وفاة الرجل في منشأة بفلوريدا مبدئيًا على أنه اختناق بسبب الشنق

ولم ترد المصلحة الأمريكية على طلب التعليق.

وأشار الموقع إلى أن "ICE" قامت بزيادة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم إلى مستويات قياسية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واعتبارا من شهر يناير، كانت الوكالة تحتجز حوالي 41 ألف مهاجر. وبلغ الأمر ذروته هذا الصيف، عندما كان حوالي 55 ألف مهاجر محتجزين في السجون المحلية والخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال مسؤولو ICE منذ فترة طويلة إنها توفر رعاية طبية شاملة وفي الوقت المناسب للمهاجرين المحتجزين لديها، مشيرين إلى أن لديهم إمكانية الوصول إلى مكالمة مرضية يومية ورعاية طارئة على مدار 24 ساعة. أعلنت الوكالة أنها تنفق أكثر من 269 مليون دولار كل عام على خدمات الرعاية الصحية.

وخضعت الرعاية الطبية في حجز ICE إلى تدقيق من قبل مسؤولي الكونجرس. وفي ديسمبر، أعلنت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب أنها فتحت تحقيقًا في الرعاية الطبية للمحتجزين المهاجرين في أعقاب تقرير صحفي للموقع، كشف عن سلسلة من اتهامات تدني الرعاية.

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