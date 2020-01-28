قناة إسرائيلية تكشف عن دولة عربية خليجية دعمت صفقة القرن

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء عن دولة عربية خليجية دعمت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية والتي تسمي بـ صفقة القرن ، والتي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات.





وقال باراك بن رافيد المراسل السياسية للقناة الإسرائيلية في تقرير له من واشنطن إن "أنه في حال سمحت الصفقة لإسرائيل بأن تقوم بعمليات ضم فوري في الضفة الغربية ".





وأضاف أن "قطر دعمت الصفقة الأمريكية، وستصدر بيانا داعما لها، واعتبارها بداية طيبة".





ووفق بن رافيد، فإن مسؤولا خليجيا، أكد له أنه رغم الدعم المتوقع من جانب الدولة الخليجية، فإنه في حال سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية بصورة فورية، فإنهم قد يضطرون لتجاهل الصفقة".





يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ صفقة القرن.