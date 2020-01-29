باللغة العربية.. إعلامية صينية تشرح كيفية الوقاية من فيروس كورونا

وجهت الإعلامية الصينية وانغ شين أو فيحاء وانغ، نصيحة عبر موقع صدى البلد للمصريين ومتابعي الموقع من العرب، للتعريف بطرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقالت فيحاء خلال ندوة نظمها موقع "صدى البلد" صباح اليوم الأربعاء، إنه يمكن الوقاية من الفيروس عبر ارتداء كمامة طبية وكذلك غسل اليدين جيدا بالماء والصابون وبكثافة، وللحفاظ على صحة الآخرين.





وأكدت فيحاء، أنه يجب تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وتجنب الأكل في المطاعم والأماكن المزدحمة، وتجنب الأسواق.





وشددت فيحاء، على ضرورة طهي البيض واللحم جيدا وتجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الحيوانات واللحوم الحية وكذلك الابتعاد عن الاحتكاك عن قرب بأماكن معيشتها، وأيضا تجنب الاتصال الوثيق مع الحيوانات الحية أو البرية وتجنب الاتصال الوثيق مع مرضى الجهاز التنفسي وذوي الأعراض المتشابهة أيضا.





وحذرت فيحاء، من أنه في حالة ظهور حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة التنفس يجب عندها الإسراع في طلب الرعاية والمساعدة الصحية والطبية.





وأبرزت الإعلامية الصينية اللامعة، دور الصين في التعامل مع الأزمة والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وقالت إن وزير الخارجية الصيني التقى مع مدير عام منظمة الصحة العالمية حيث أعرب عن شكره للصين ودورها الرائد في مجال الصحة العالمية، مشيدا بشفافية وانفتاح الصين في الإعلان عن فيروس كورونا الجديد ومشاركتها بالبيانات واستدابتها السريعة للتعامل مع الوباء.





ولفتت إلى أن الوباء ينتشر ولا يزال الوضع صعبا حيث أنه قضاء وقدر والصين لا تدخر وسعا للسيطرة عليه والقضاء عليه بحكم مسؤوليتها ولا تتراجع في القضايا المتعلقة بحياة الناس وصحتهم وتعدل إجراءات الوقاية وتحسن التدابير وفقا لتطورات الوضع لإبراز إمكانياتها في مكافحة الوباء وقدرتها على الحوكمة في التعامل مع الأخطار خاصة الأوبئة.