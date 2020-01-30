الظهور الأول لـ أزارو.. الاتفاق يستضيف الوحدة بـ الدوري السعودي

يحل فريق الوحدة ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتفاق، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق الوحدة في مواصلة عروضه المميزة هذا الموسم، بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، والحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري.





على الجانب الآخر يطمح فريق الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوحدة، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم، الظهور الأول للمغربي وليد أزارو بقميص الاتفاق، بعد ان انضم إليه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قادما من النادي الأهلي.





ويحتل الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الـ 11 بـ 17 نقطة.