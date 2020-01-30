آيتن عامر وياسمين صبرى وهبة مجدى في كواليس مسلسل فرصة تانية

نشرت الفنانة ايتن عامر، صورة من كواليس مسلسل فرصة تانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت "ايتن" بصحبة النجمة ياسمين صبرى وهبة مجدى واحمد عصام وعلقت قائلة: "من كواليس مسلسل فرصة تانية" نالت إعجاب متابعيه.



فرصة ثانية" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.



وخاضت الفنانة ايتن عامر سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال 3 مسلسلات هي شقة فيصل وابن أصول.

يعرض حاليا للفنانة آيتن عامر مسلسل باسم "الأخ الكبير" مع أشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راندا البحيري، عبير صبري



